مسابقة تصوير لتوثيق زمن الوباء: سلّى نفسك فى الحظر

مسابقة تصوير لتوثيق اللحظات النادرة التى نعيشها فى ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجول، خلال شهر رمضان، أطلقتها مبادرة «فنانون فاعلون»، لكسر حاجز الملل عند الناس وتشجيعهم على التقاط صورة تخلد ذكرى فى أذهانهم عن تلك الأحداث الصعبة التى حتماً ستمر، مع تقديم بعض الجوائز لتشجيعهم منها «إكسسوارات» كاميرا أو دورة تدريبية عن التصوير بالمجان أو تنظيم معرض صور إلكترونى.

«رغم إننا بنمر بالفترة نفسها بس كل واحد بيشوفها بعيون مختلفة، فيه اللى بدأ يتأقلم مع الوضع وفيه اللى رفضه وفيه اللى لسه بيحاول يفهمه»، حسب نوران عدلى، مدير المبادرة، مؤكدة أنه لا يشترط على المشاركين أن يكونوا مصورين محترفين أو لديهم كاميرا عالية الجودة، فيمكن باستخدام الهاتف المحمول تسجيل صورة توصف مشاعر صاحبها عن أسرته أو من داخل منطقته أو حيه أو حتى داخل غرفته الخاصة: «مش شرط المشترك يكون بيعرف يصور والمسابقة مفتوحة لآخر شهر رمضان».

تشير «نوران» إلى أنه من شروط المسابقة أن تكون معبرة عن تلك الأيام، خاصة فى شهر رمضان وفرض حظر التجول وتغير خريطة الناس، لافتة إلى أنه تم الاستعانة بالفنان عادل واسيلى، مدرب تصوير للتعليق على الصور لتحسين مهارة التصوير لدى المصورين: «هنزل منشورات عن التصوير وأساسياته وأنواعه ويعنى إيه تصوير توثيقى، ونصايح للمشاركين».

تهدف المسابقة لإتاحة الفرصة للشباب والكبار للتعبير عما بداخلهم طوال هذه الفترة وتفريغها فى صورة هى الأقرب لقلوبهم من باب التوثيق لتحسين مهارة المشاركة مع آخرين لاستعادة التواصل الاجتماعى الذى انقطع نسبياً مع بداية انتشار الوباء: «شهر رمضان السنة دى هيكون استثناء مش هنمر بيه تانى بالشكل ده، مهم نوثق لحظات فيه عشان نفتكرها بعد كده».