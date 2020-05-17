رمضان في استوديو تصوير.. هدية "مينا" لأهالي كفر الشيخ

اعتاد الشاب القبطى مينا خلة، على مشاركة المسلمين فرحتهم بشهر رمضان الكريم، ومع الظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، فكر فى التخفيف عن الأهالى بعمل «لوكيشن تصوير» داخل الاستوديو الخاص به، فى محافظة كفر الشيخ، محمل بأجواء رمضان لالتقاط صور تذكارية، وحسب قوله: «خصصت مكان فى الاستديو وجهّزته بزينة رمضان، واشتريت فوانيس، علشان إخواتى المسلمين يتصوروا ويعيشوا أجواء رمضان وتبقى ذكرى فى الصور».

تخرج «مينا» فى كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وحرص على تجهيز اللوكيشن ليخفف من حالة الكآبة التى يشعر بها الجميع بسبب انتشار الفيروس: «الفكرة جات لى لما حسيت أن الناس مخنوقة من كورونا، فقلت أخرجهم من اللى هما فيه، وجهزت اللوكيشن بالزينة والفوانيس والديكورات بتاعة زمان، والناس كانت مبسوطة وبتيجى تتصور».

أنفق «مينا» ألف جنيه على تجهيز اللوكيشن: «استخدمت تليفزيون، وتليفون قديم، وتسجيل قديم، ولمبة جاز، وفانوس رمضان، ونور وزينة وقماش خيامية كستائر فى الخلفية»، مؤكداً أنه بعد كل جلسة تصوير يقوم بتعقيم الاستوديو بالمطهرات والكحول، حتى لا يكون مصدراً لنقل العدوى: «الناس بتدخل وهى مطّمنة لأنهم شايفين مستوى التعقيم قبل وبعد دخولهم عشان يكون المكان آمن».

يعمل فى مجال التصوير منذ فترة، بدأ بالعمل فى استوديو مشهور، وبعدها اشترى أول كاميرا عام 2013، ثم جهز الاستوديو الذى يعمل فيه حالياً: «قابلت ناس مشهورة جداً فى الرياضة والفن، وفريق ذا فويس كيدز، لحد ما فتحت الاستوديو ده، ومش مهتم بأنى مهندس وباشتغل فى مجال التصوير لأن الشغل مش عيب، وأنا بحب التصوير».