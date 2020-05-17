جمال سليمان: كنت من أكبر المتحمسين والداعمين لبشار الأسد

قال الفنان السوري جمال سليمان، إن النظام السوري خيّر الوسط الفني، إما أن يكون معه والدخول في ما أسماه بـ"ماكينة البروباجاندا والكذب الإعلامي"، أو أن يكون الفنان خصمًا وعدوًا له.

وأضاف خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "مكنش فيه فرصة للحياد، ومكنش حد يقدر، فمقدرتش أكون غير مع وطني".

وتابع: "أنا مكنتش معادي للنظام ولا معارض كبير وعندي حزب، ولا بعمل نظام".

وأشار إلى أنه تعرف على بشار الأسد فور توليه حكم البلاد، مثلما تعرفت إليه فئات المجتمع: "كان عندنا أمل إنه ينقذ سوريا ويحارب الفساد ويحترم المؤسسات، ولكن هذا الأمل تحطم، ولا أنكر أنني كنت من أكبر المتحمسين والداعمين لبشار الأسد".