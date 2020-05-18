للضرورة أحكام.. حتى "الكوافير" ديليفري

ربما تختلف عادات وتقاليد عيد الفطر المبارك هذا العام بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة زيارة السيدات لصالونات التجميل فى تلك الفترة، لكن بعض العاملين فى مجال التجميل وتصفيف الشعر لجأوا إلى حيلة لاستغلال الموسم لصالحهم، وهى تقديم الخدمة ولكن ديليفرى.

عبير مصطفى، صاحبة صالون تجميل فى منطقة جسر السويس، عرضت أمام زبائنها اللاتى يخفن من التردد على الكوافير الخاص بها خدمة الزيارة المنزلية خلال موسم العيد: «الحجوزات جات لى كتير من أول ما أعلنت عن الخدمة على صفحتى على الفيس بوك، اتبسطوا جداً أنهم هيقدروا يحتفلوا بالعيد زى ما هما متعودين».

أعلنت «عبير» عن الخدمة قبل 7 أيام من العيد، حتى تتمكن من زيارة أكبر عدد من السيدات: «كل حاجة كانوا متعودين يعملوها فى الكوافير بعملها فى البيت ومعايا أدواتى زى البادكير والمانيكير وتنضيف الوش وعمل ماسكات وصبغات للشعر والحواجب وقص الشعر»، مؤكدة أنها تغلبت على خوف بعض السيدات من زيارتها فى صالون التجميل بهذه الطريقة التى تضمن عدم خروجهن من المنزل أو احتكاكهن بأحد: «على الأقل أعوض الخسارة اللى خسرتها الفترة اللى فاتت بسبب كورونا».

تعقم «عبير» أدواتها قبل الزيارة المنزلية، وتضطر أيضاً لاصطحاب إحدى العاملات معها بالمحل، لمساعدتها: «لو المشوار قريب باخد 20 جنيه ولو بعيد شوية باخد 30 جنيه، وكمان الكوافير مفتوح لأى واحدة عايزة تيجى».