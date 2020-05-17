وزير الطيران المدني يعلن صرف 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين

أعلن محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني وهيئاته وشركاته، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن خفض رواتب القيادات العليا بالشركة 10% نظرا للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الوزير خلال رسالته للعاملين بالقطاع: "يسعدني أن أتواصل معكم في ختام شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، من كل مكروه وسوء، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، كما يسعدني أن أتقدم إليكم بأرق التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "تسعى الوزارة جاهدة نحو تعزيز الدور الذي تقوم به الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لأداء واجبها الوطني نحو إجلاء المصريين العالقين بالخارج، وكذلك اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بالمطارات المصرية، وعلى متن طائرتها وكافة المباني والمنشئآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع".

وتابع الوزير: "أدعو جميع العاملين لضرورة الاستعداد لمرحلة التعايش واتجاه الدولة لفتح الأبواب أمام السياحة لتقليص الخسائر التي تكبدها القطاع، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية المتبعه حاليا واعتماد الإجراءات الصارمة للحفاظ على صحة الركاب وتطبيق كافة الضوابط التي أوصت بها منظمات الطيران الدولية".