حظك اليوم الاثنين 18-5-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان من الأبراج المائية ذات الخيال الواسع والعاطفة المفرطة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المشتري وبلوتو متراجعان بمواجهة برجك وعليك أن تعتني بشركاء الحياة وألا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.