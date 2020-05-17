10 آلاف جنيه تخفيض في أسعار فئات "هيونداي ألنترا وأكسنت"

أعلنت مجموعة "جي بي غبور أوتو" وكيل كلًا من "هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي"، عن تخفيضات جديدة على العلامة التجارية "هيونداي" على موديلات "ألنترا، وأكسنت" بقيمة وصلت إلى 10 ألاف جنية .

وحسب الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها المجموعة، والمقرر العمل بها ابتداءً من اليوم الاثنين، وصل سعر السيارة "هيونداي ألنترا HD" الفئة الأولى إلى 230 ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 237 ألف جنيه، كما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 243 ألف جنيه، والفئة الرابعة إلى 250 ألف جنيه، والفئة الخامسة إلى 258 ألف جنيه .

كما وصلت أسعار سيارات "هيونداي ألنتراAD " ذات النسخة المستوردة، الفئة الأولى إلى 290 ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 300 ألف جنيه، والفئة الثالثة إلى 322 ألف جنيه، والفئة الرابعة إلى 335 ألف جنيه .

وتراجعت أسعار هيونداي "أكسنت HCI" الفئة الأولى 250 ألف جنية، والفئة الثانية 263 ألف جنيه، والفئة الثالثة 273 ألف جنيه، والفئة الرابعة 313 ألف جنيه، والفئة الخامسة 330 ألف جنيه .