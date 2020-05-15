هيونداي تطلق إصدارا أكثر رفاهية من باليسيد

أزاحت شركة هيونداى الستار عن باليسيد الجديدة 2020، والتى تعد من أفضل السيارات في فئتها كما تقول هيونداي، حيث حصلت على إصدار أعلى رفاهية باسم VIP وCalligraphy.

تأتي هذه الإصدارات بسعر أعلى من النسخ الأخرى من باليسيد، وبحسب موقع motor 1 فقد حصلت باليسيد على تصميم أكثر رفاهية من خلال إضافة لمسات من الكروم في الكثير من أجزاء السيارة، إضافة إلى جنوط جديدة مقاس 20 بوصة وطلاء جديد حصري لهذا الإصدار Rain Forest.

يأتي هذا الإصدار بمحرك 3.8 لتر 6 أسطوانات يولد قوة 291 حصان وأقصى عزم للدوران 355 نيوتن متر نتصل بناقل حركة 8 سرعات.