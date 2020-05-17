الفرافرة تستقبل قافلة "تحيا مصر" لدعم 7 قرى

استقبل مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة صندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة "نتشارك....هنعدي الأزمة".

وقالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إن القافلة وصلت إلى مركز الفرافرة ضمن أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية يقدمها صندوق "تحيا مصر"، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين اقتصاديًا من أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت حنان، أن هذه القافلة تأتى في إطار جهود المحافظة والجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات اللازمة للفئات الأكثر تضررًا بالقري السبعة التي تشملها مبادرة "حياة كريمة"، على مستوى المحافظة من خلال توزيع 2000 كرتونة مواد تموينية و14 طن مواد غذائية، بحضور القيادات التنفيذية بمركز الفرافرة وممثلي جمعية البر والتقوى الخيرية.