آسر ياسين بعد خيانته لـ"نيللي" في "بـ100 وش": أنا جايلي تهديدات بالقتل

مازح الفنان آسر ياسين جمهوره، بعدما ظهر بالحلقة الـ24 من "بـ100 وش"، وقام بخيانة "سكر" نيللي كريم، حيث أعاد نشر أحد تعليقات الجمهور، "ليس من العدل أن تحبوا آسر ياسين لوحده لما يقول شوجر، و لما يخون تشتمونا إحنا".

ورد قائلاً: "يا هادي أنا جايلي تهديدات بالقتل وبيقولوا سكر هاتقطعني لأكياس شوجار صغننة".

وشهدت أحداث الحلقة الـ24، خيانة "عمر" لـ"سكر" مع خطيبته الأولي "شيرين"، لتقرر أن تخونه أيضاً مع "باسم" صديق "عمر".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر.