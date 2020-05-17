الحلقة 24 من "100 وش".. آسر ياسين يخون نيللي كريم رغم قصة حبهما

حالة من السعادة انتشرت على السوشيال ميديا بعد اعتراف "عمر" آسر ياسين، لـ"سكر" نيللي كريم، بحبه لها، وطلب يديها للزواج، خلال أحداث مسلسل بـ"100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري.

إلا أن أحداث الحلقة الـ24، شهدت خيانة "عمر" لـ"سكر" مع خطيبته الأولى "ِشيرين"، لتقرر أن تخونه أيضاً مع "باسم" صديق "عمر" .

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "سكر" وهي نصابة محترفة، يتم النصب عليها من قِبل "عمر" نصاب محترف أيضًا، لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب كبيرة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.