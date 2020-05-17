رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية يترأس حملة مكبرة للتصدي لمافيا البناء المخالف

شن حي المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة اليوم، برئاسة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء غير المرخص بنطاق المحافظة.

وتمكنت لجنة الإزالة الحملة بعضوية وحدة التدخل السريع ومدير الإدارة الهندسية ومدير الإدارة الهندسية وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانوني بمعاونة الجهات الأمنية المختصة، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 700 لسنة 2020 الذي يقضي بإزالة أعمدة الطابق الثاني عشر علوي بالعقار الكائن بشارع إدريس المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المندرة بحري.

وقال رئيس الحي، إن الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لمجابهة البناء المخالف ولاستعادة الانضباط وهيبة الدولة.