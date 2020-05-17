عادل إمام يكشف كيفية احتفاله بعيد ميلاده: تباعد إيه.. إحنا هنهزر

قال الفنان القدير عادل إمام، إنه احتفل بعيد ميلاده الثمانين في منزله مع أحفاده وأولاده وأصحابه وأصدقائه المقربين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري.

وعن اتخاذه الإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، مازح الزعيم، "الإبراشي"، قائلًا :" تباعد إيه هو إحنا هنهزر"، فرد عليه "الإبراشي": "يعني كان فيه تباعد كده وكمامات"، فرد مازحًا:" آه آه كمامات زي اللي بيروحوا جنينة الحيوانات دي".

وأشار الفنان القدير، إلى أنه احتفل بعيد ميلاده وجلس مع أصدقائه الذين يحبهم ويحبونه، وكان هناك تقارب فيما بينهم، وتداولوا الحديث والضحك و"الانبساط".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الثمانين، حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، في 17 شهر مايو، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.