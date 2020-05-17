عادل إمام: أتحكم في الشخصية ولا أسمح لنفسي بالاندماج الكامل

احتفالًا بالذكرى الـ80 لميلاد الفنان الكبير عادل إمام أذاعت قناة "mbc مصر" حوار نادر للكاتب الصحفي والإعلامي مفيد فوزي مع الزعيم عادل إمام على هامش تصوير فيلم "المنسي" عام 1993.

وتحدث إمام عن عمله مع المخرج شريف عرفة، مشيرًا إلى أنه رفض العمل معه في البداية حتى وقع موقف حيث عُرض عليه تأدية دور معين ولم يعجبه السيناريو ونصح المنتج بعدم إنتاج الفيلم متوقعًا فشله، ولكنه فوجئ بالفيلم بعد مشاهدته، "شريف عرفة قدمه بشكل مختلف تمامًا وحسيت بموهبته واقتنعت بيها".

ولفت إمام إلى أنه تمنى العمل بعدها مع شريف عرفة وعُرض عليه بطولة فيلم "اللعب مع الكبار" ووافق بعدما عرف أن المخرج هو شريف عرفة.

وأوضح إمام أنه يتحكم في الشخصية ولا يسمح لنفسه بالاندماج الكامل فيها: "الاندماج الكامل بيخليك متقدرش تعمل كنتروال كامل على الشخصية، ولازم تدير الشخصية وهي جواك وعلى الأقل الاندماج ميبقاش 100% لأنه ممكن يأثر على الشخصية وأنك بتتعامل مع الشخصية باسلوبك".

وتحدث إمام عن تأثره بشخصية سرحان عبدالبصير في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وأنه كان يشعر باستمرار أنه سيتلقى ضربة على رأسه، وحينما تواصل مع صديق له خبير علم نفس أخبره أن ذلك يحدث بسبب تمكن شخصية سرحان عبدالبصير منه.