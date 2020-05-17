عادل إمام: الفن خطر على التنظيمات الإرهابية.. ولهذا يهاجمونه

قال الفنان عادل إمام، إن مصر لديها موروثات عظيمة من الفن والأدب، ولدينا منذ قديم الأزل تمثال يّدل على ثقافتنا وهو الكاتب المصري الجالس القرفصاء، وهذا يُعد عنوان ثقافي جميل جدا.

وعن الهجوم الدائم من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على الفن المصري، رد إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "بيعملوا كده عشان هما إرهابيين، وعقيدتهم كده، الفن خطر على التنظيمات الإرهابية والجماعات".

ويوافق اليوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية، في 17 شهر مايو، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.