التخطيط للنصب على صديق عمر في الحلقة 23 من مسلسل بـ100 وش

بعد إعلان خطوبتهما قررت "سكر" تكرار طلب النصب على باسم الأمير، صديق "عمر" القديم وعدوه اللدود، وبعد أن كان "عمر" رافضا بشدة، إلا أنه لم يصمد أمام إلحاحها، خاصة بعدما أقنعته بأن النصب على "باسم" يعتبر جزءا من رد حقه والانتصار عليه، وذلك في الحلقة الـ23 من مسلسل بـ100 وش.

اجتماع العصابة للتخطيط للعملية الجديدة

صوت الزغاريد والطبل من العصابة في وكرهم كان مظاهر الاحتفال بخطوبة "سكر وعمر"، ولكن الاجتماع لم يكن للاحتفال فقط بل لوضع خطة لعملية النصب الجديدة والمستهدف فيها باسم الأمير.

واعتراض العصابة على ان تكون تلك هي العملية الاخيرة جعلهم يوافقون عمر، عندما علموا أن مكسب تلك العملية مليارات.

"مش هينفع أظهر في الصورة".. عمر يضع خطة النصب على "باسم"

بداية الخطة هي وضع جميع هواتف "باسم" وزوجته حتى أولاده تحت مراقبة العصابة عن طريق الهاكر "حمادة"، والذي طلب منه عمر، أن يكون ملاصقا ومدونا لجميع تحركات باسم الأمير، لتنفيذ مهمة النصب.

خيانة "باسم" لزوجته تسهل عملية اختراق هواتفه

تتبع حمادة، لباسم، كشف خيانته لزوجته التي أوهمها بأنه سيسافر لظروف طارئة بالعمل، بينما يقابل إحدى صديقاته بإحدى الفيلات، الأمر الذي جعل حمادة، يجد سهولة في تتبع هاتف صديقة باسم، ثم أرسل منه صورا خاصة لزوجة باسم، محملة برابط لاختراق هاتفها المحمول.

وعلى الجانب الآخر من الأحداث، يعمل رجال المباحث على فك لغز حوادث النصب التي قامت بها عصابة عمر وسكر، وذلك بتجميع المتضررين، وعرض بعض الصور عليهم، وبربط تشابه الصور ببعضها جرى التعرف على الشخصيات التي قاموا بتجسيدها في خلال عمليات النصب، وبذلك ربط رجال المباحث أنهم نفس الاشخاص الذين يقومون بكل عمليات النصب.

مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، شريف السباعي، وإسلام إبراهيم.