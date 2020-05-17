حملة إزالة تعدِيات على الأراضي الزراعية بكفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة مكبرة برئاسة مجدى خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بالإشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط ومركز شرطة كفر البطيخ حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 2 قرارات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة إجمالية 155 متر عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي وبكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومنع محاولات البعض من ارتكاب هذه المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة، مؤكدة تحويل جميع المخالفات التي يتم رصدها إلى النيابة العسكرية وفقاً للتكليفات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.