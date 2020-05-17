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حملة إزالة تعدِيات على الأراضي الزراعية بكفر البطيخ

كتب:

سهاد الخضري
10:50 م | الأحد 17 مايو 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة مكبرة برئاسة مجدى خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بالإشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط ومركز شرطة كفر البطيخ حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 2 قرارات تعدِ على الأراضي الزراعية على مساحة إجمالية 155 متر عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي وبكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومنع محاولات البعض من ارتكاب هذه المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة، مؤكدة تحويل جميع المخالفات التي يتم رصدها إلى النيابة العسكرية وفقاً للتكليفات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.