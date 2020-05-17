نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تنفيذ السوق الحضاري بالفرافرة

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، الموقف التنفيذي للسوق الحضاري بمدينه الفرافره المقام على مساحة 2456 م2، حيث يشمل ٤١ محل تجاري، حيث رافقها خلال الجولة يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

وقالت نائب المحافظ، إن السوق الحضاري يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفه إجماليه ٣.٨ مليون جنيه، وذلك لنقل الباعة الموجودين في السوق الحالي، مشيرة الي أن السوق مجهز بنظام ادري وامني لحماية وتأمين المحلات والمترددين عليها من المواطنين.