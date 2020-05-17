شوقي لطلاب الثانوية: اللي هيجي الامتحان الساعة 9 هيتغيب.. تعالوا بدري ساعتين

تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كواليس امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن الامتحانات التي ستعقد يونيو المقبل تشمل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن هاتين الفئتين حجمهما كبير للغاية حيث يقدر عدد طلاب الثانوية العامة بنحو 653 ألفا بينما يبلغ أعداد الدبلومات الفنية 777 ألفا، ومجموعهم 1.4 مليون، معتبرًا أنهما منظومتين متوازيتين في الإجراءات ومختلفتين في نواحٍ أخرى.

وكشف شوقي أن هذه الأعداد تخص الطلبة فقط، ولا تشمل المشرفين والإداريين، مشيرًا إلى أن مشرفي امتحانات الثانوية العامة والإداريين يصل عددهم إلى 168 ألفا.

وأشار شوقي إلى أن الوزارة تتعاون مع كل مؤسسات الدولة في مقدمتها وزارة الصحة والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن كل لجنة مركزية في كل الإدارات التعليمية سيكون بها طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب والمشرفين أثناء تأدية مهمة الامتحانات، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في كل موقع في اللجان المركزية في كل منطقة محيطة.

وزير التعليم: احضروا قبل موعد الامتحان بساعتين

وتحدث شوقي عن الشروط الجديدة لأداء الامتحانات، كاشفًا أنه سيسمح بحضور الطلاب في الثامنة صباحا قبل بدء الامتحانات و"كل من سيصل في التاسعة سيعتبر غائبا"، وسيكون له دور ثاني بنصف الدرجة فقط، رغم أن الامتحانات ستبدأ في العاشرة صباحا، "لأننا نحتاج على الأقل ساعة لإعداد كل طالب قبل دخوله في اللجنة، حيث سيصطف الطلبة في طوابير منظمة جدا بمسافات مترين بين كل طالب بعلامة على الأرض وسيفحصوا بالكواشف الحرارية ومنحهم مواد تعقيم قبل الدخول مع وجود مشرف للتأكد من حصول كل طالب على مواد التعقيم وارتداء الكمامة بالإضافة إلى الكشف على أجهزة المحمول لتأمين الامتحانات".

شوقي: فتحنا باب التأجيل لمن يخشى على أبنائه من كورونا

وأوضح شوقي أن من يخشى من أولياء الأمور على أبنائه من خطر الإصابة ففتحنا له باب التاجيل للعام المقبل، أملاً في تغيير الأوضاع ولن يتم محاسبة الطالب على التأجيل، مشيرًا إلى أنها ستحسب له على أنها أول محاولة له، مشيرا إلى أن كل اللجان ستعقم قبل الامتحانات وبعد الامتحان بالإضافة لمراكز الكنترول وبالتعاون مع وزارة الداخلية لتعقيم أوراق الامتحانات نفسها وإجراء فحوصات طبية مستمرة للسادة واضعي أسئلة الامتحانات وفي المطبعة أيضا.

شوقي: منع أولياء الأمور من التواجد خارج اللجان

وأشار شوقي إلى أنه سيتم تعقيم صناديق النقل أيضا بالإضافة للتأمين الخارجي للتأكد من عدم التكدس من قبل الطلاب قبل دخولهم للجان وبين الامتحانات أيضا وسيمنع منعا باتا من وجود أولياء الأمور خارج اللجان قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى منع تجمع الطلاب بين الامتحانات، وسيتم تقليص المدة بين المادتين إلى ربع ساعة لتفادي التكدس، مؤكدًا على أنه سيتم اصطفافهم بنفس الشكل أثناء المغادرة لتقليل انتقال العدوى.