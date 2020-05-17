"طابور متباعد".. 15 قرارا من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في يوم 21 يونيو، وهو ما يعني أنَّه جرى تأجيلها أسبوعين عن الموعد المعلن سابقًا، لأكثر من سبب أبرزها سلامة الطلاب ولإحكام التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة

ـ بدء الامتحانات في 21 يونيو.

ـ الإعلان عن الجداول النهائية خلال 48 ساعة.

ـ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من شراء الكمامات والمطهرات والكواشف الحرارية.

ـ تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية بما لا يزيد على 14 طالبًا، لمراعاة المسافات البينية بينهم، تضاعف عدد اللجان.

ـ بدء الامتحان من الساعة العاشرة صباحًا.

ـ دخول اللجنة بطابور متباعد، بحيث يكون بين كل طالب والآخر مسافة مترين.

ـ المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول المدارس، وتوزيع الكمامات.

ـ تعقيم مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بصفة يومية.

ـ التحرك للأدوار في الثامنة والنصف، ومتابعة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم.

ـ في حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أحد الطلاب يتمّ استدعاء عربة اسعاف، وتحرير محضر يثبت باللجنة ويسمح للطالب بدخول امتحانات الدور الثاني، بالدرجة الفعلية.

ـ في حالة الاشتباه بأحد الطلاب في أثناء تأدية الامتحان، يعرض الأمر على المسئول الطبي، وفي حالة الخروج يستدعى سيارة الاسعاف، بالدرجة الفعلية.

ـ في حالة تأخر أي طالب عن التاسعة صباحًا لا يسمح له بدخول الامتحان، ويعتبر غائبًا.

ـ في حالة عدم تأدية طالب الامتحان لظروف قهرية كالإصابة، يسمح له بتأدية الامتحان في الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور تاني يحدد موعده لاحقا.

ـ السماح للطلاب بتأجيل الامتحانات للعام القادم، على أن يعامل الطالب على أنّها أول محاولة.

ـ مدارس ستيمّ تخضع للإجراءات نفسها.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.