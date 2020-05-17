وزير التعليم عن تأجيل امتحانات الثانوية: قرار دولة من أجل سلامة الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة من 7 يونيو لـ 21 يونيو وحتى 21 يوليو، وهذا قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات واتفاق الجميع على هذا القرار لاستكمال إجراءات التعقيم، وتوفير الكمامات المطلوبة والكواشف الحرارية، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد،: " ده ترحيل بسيط في المواعيد لأسباب لوجستية بحتة، حيث فوجئنا بإجازة العيد لمدة أطول عن المعتاد".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك 653 ألف طالب بالثانوية العامة و777 ألف طالب دبلومات فنية ويشرف عليها نحو 500 ألف مدرس ومشرف ومصحح، موجودين بلجان تصل لـ 150 ألف لجنة، وتابع: " قرار الترحيل للامتحانات، هو قرار دولة وليس قرار الوزارة للحفاظ على سلامة الطلاب، بعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات".

وأضاف أنه يمكن للطالب الذي يشعر بالقلق من دخول الامتحان أن يطلب التأجيل للعام المقبل ويتم التعامل معه على أنه أول عام بالنسبة له وأنها الفرصة الأولى، مشددًا على أن الامتحان يغطى ما تم دراسته حتى شهر مارس فقط، معقبًا: "ما يهمنا في المقام الأول هو صحة الطلاب والجميع".