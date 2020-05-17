تبدأ في العاشرة صباحا.. وزير التعليم يكشف إجراءات امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه جرى ترحيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الطلاب سيدخلون اللجنة بطابور متباعد بواقع مترين بين الطالبين، مشيرًا إلى أنه سيجرى توزيع الكمامت عليهم والمسح الحراري والتعقيم وارتداء كل معدات الوقاية الشخصية قبل دخول المبنى المدرسي.

وتابع أنَّه سيجرى تعقيم اللجان بشكل عميق قبل بدء الامتحانات، وجميع مقرات لجان السير بشكل يومي، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وأشار إلى أن التحرك للأدوار سيكون في الساعة والنصف بلوحات إرشادية، وسيتأكّد الملاحظ من اتخاذ الإجراءات من قبل الطلاب.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.