عمرو أديب: مليون جنيه تبرع من سيدة أعمال لمستشفى وادي النيل

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سيدة أعمال مصرية رفضت ذكر اسمها أعلنت تبرعها بمليون جنيه في حملة علاج الغير قادرين بالمجان في مستشفى وادي النيل، ضمن المبادرة الذي أطلقها الإعلامي عمرو أديب، على الهواء.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن فاعل خير أعلن أيضًا تبرعه بـ 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن صديق للبرنامج ويُعد فاعل خير أيضًا رفض ذكر اسمه تبرع بـ 500 ألف جنيه .

وأوضح الإعلامي، أن الإصرار على جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل منذ 20 عاماً، يرجع إلى أنها من أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط والعالم، كما أن المستشفى يجرى العمليات المستحيلة، منها زرع الكلى والكبد وعمليات القلب المفتوح وزرع القوقعة.