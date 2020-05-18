الحلقة 24 من النهاية.. الواحة تستكمل تحقيق أهدافها بمحو ذاكرة زين

بدأ المشهد الأول من الحلقة 24 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، بوعي رجال مراد المحروقي وعلمهم بوفاته، ليقوم أحدهم بتولية نفسه على الباقين، ويتحدث معهم حول القواعد الجديدة للعصابة، ولكنهم يختلفون فيما بينهم، ليتفقوا في النهاية على أن الاختلاف سيمكن قوات الأمن من القبض عليهم.

ويقابل رجال مراد المحروقي المهندس غفران ليؤكد لهم أنه كان بينه وبين مراد المحروقي قبل مقتله اتفاق بتسليمه كرات زرقاء يبحث عنها، لكن الفتاة "ريناد" تؤكد لهم أن صباح والروبوت زين سرقا هذه العقول، ثم تخبرهم أن صباح هربت من المنطقة الشرقية بالقدس وتقترح عليهم الفتاة الذهاب إلى هناك وتبحث عن صباح مقابل أن يحموا إخوتها لحين عودتها ووضعهم في كشك الروبوت زين.

ثم يذهب المهندس غفران إلى السيد مؤنس ويطلب منه أن يبحث عن مكان صباح بعد سرقتها لذاكرات الوعي الخاصة بمهندسين شركة إنرجي كو والتي أصبح مؤخرا مديرا لها، ويطلب منه أن يقوم بواجبه كرجل أمن للقبض على صباح والحصول على عقول الروبوت الموجوده معها.

وفي مشهد آخر، يتوجه يسر إلى رضوى زوجة المهندس زين ويخبرها بأن زين قد مات لتصيبها صدمة كبيرة، ثم تطلب منه أن يسمح لها بالانتقال إلى المنزل الخاص به هي وطفلها، بعد أن أصبحت لا تحب وجودها في المنزل الذي يذكرها بزوجها المتوفى.

وتنتهي الحلقة على مشهد للمهندس زين بالواحة، بعد أن نجد أن مسئولي الشركة قاموا بمحو ذاكرته بعد أن أصبح على علم بسر الواحة وارتباطها بالماسونية، ويحاول المهندس شاكر مديره المباشر أن يحمسه لتنفيذ المهمة المطلوبة منه بصناعة الدرع الذي يحمي الواحة في الحرب.

ويعرض مسلسل النهاية على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مرة أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهير الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.