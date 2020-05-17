مسلسل النهاية الحلقة 23: اكتشاف حقيقة جلسات المحبة يعرض زين للاعتقال

بدأ المشهد الأول من الحلقة 23 من مسلسل النهاية، للفنان يوسف الشريف، باستكمال المهندس زين، قراءة مذكرات الصحفي المصري "محمود عبدالمغني"، ليذكر أن الظرف الذي وجده بسيارته له علاقه بجلسات المحبة، كما أنه يحتوي على صور لشخص يعيش لفترات زمنية طويلة، ويريد القضاء على البشرية وانتهاء العالم ليبدأ في صناعة عالم خاص به يكون هو الحاكم الأوحد به، مما يجعله يشك في موت صديقه الصحفي، ويذهب مصطفى الصحفي، إلى محل طباعة تلك الصور، ليسأل صاحبه عنها ليرتبك المصور ويقول إنه لا يعرف عنها شيئا، ليخرج من عنده وهو لا يصدقه ويندم أنه ترك له رقم هاتفه، وفي المساء يتعرض لمحاولة اقتحام منزله.

ويذهب الصحفي مصطفى، لمستشفى الأمراض العقلية لمقابلة أحد المرضى، والذي دله عليه المصور بالاستوديو، وأخبره أنه على علم بالحقيقة، وعندما يذهب له يكتشف أنه يعرف كل شيء عنه من فيس بوك، ويعرف سبب زيارته له، وأن المصور عرف عنوانه من فيس بوك، ويخبره بأنه من وضع له الظرف بالسيارة ويسأل عن الرجل المتواجد بكل الصور، ويكشف له عن أسرار جلسات المحبة، ويخبره بأن الشخص الموجود بالصورة لديه خطة محددة بالوقت، ليضحك الصحفي، قائلا إن ذلك لا يحدث إلا عندما ينتهي العالم، ليطلب منه أن يكشف عن هوية ذلك الشخص، ليكتشف "عبدالمغني" أنه مجنون، ويقرر الذهاب للعنوان الذي أعطاه له لينهي هذه المغامرة.

وفي مشهد آخر، يظهر "زين" بالواحة، وهو يلاحظ أن المذكرة قاربت على نهايتها، على الرغم من أن بعدها صفحات كثيرة فارغة، ثم يستكمل ليجد الصحفي مصطفى، يذهب للمكان الذي أعطاه له المريض ليدخل ويرى الفنان إياد نصار، ومجموعة من أتباعه، ليدخل ويرى اجتماع جلسات المحبة، والتي يرددون خلالها: "كلنا فاكرين ومش ناسيين، كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ"، ليراه إياد نصار، ويهرب.

ويدخل صاحب الشركة التي يعمل بها المهندس زين، بالواحة، ومعه أدهم، ليعطوا زين حقنه مخدرة لينام، ويظهر إياد نصار، وهو يجلس على كرسي، وأمامه سوسن بدر، في الواحة، ويتضح أنه الشخص الذي يعيش طويلا وتحدث عنه الصحفي بمذاكرته، لتردد هي وجميع الأتباع في نفس الوقت الكلمات الخاصة بجلسات المحبة.

جدير بالذكر، أن مسلسل النهاية، يعرض على قناة "ON E" الساعة 10:15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ.