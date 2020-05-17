حملة موسعة لتطهير محطات المترو بعد وفاة عاملين بسبب كورونا

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن هناك حالة من الاستنفار بجميع محطات المترو لتنفيذ إجراءات احترازية صارمة على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة والقطارات ومكاتب الإداريين والصرافين بعد وفاة صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة وسائق بالخط الثاني للمترو متأثرين بإصابتهما بكورونا وإصابة سائقين بكورونا بالخط الأول للمترو، موضحاً أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم عمل مسح حرارى شامل لكل العاملين بالمترو سواء الصرافين والإداريين والسائقين، للتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي إصابة بكورونا بين العاملين، لمنع انتشار الفيروس بالمترو، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات العمل بنحو ثلاث ساعات على الأقل لتوفير كافة الحماية والأمن والسلامة للجمهور.

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تواصل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، لمواجهة الفيروس، منوها بأن الشركة تبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات باستمرار.

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.