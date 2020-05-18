الجسر الجوي للطيران يسير 5 رحلات لإعادة المصريين من واشنطن اليوم

أعلنت وزارة الطيران المدني، مد جسرها الجوي غدا الإثنين، لتسيير 5 رحلات إستثنائية إلى كل من واشنطن وجدة والرياض لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، إن شركة مصر للطيران سوف تسير وحدها 3 رحلات، حيث تسير الشركة غدا الإثنين رحلتين إلى كل من جدة والرياض، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي في السادسة و 40 دقيقه من صباح الغد الرحلة رقم ms982، والقادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما تسير شركة آير كايرو رحلتين إلى نفس المطارات السابقة وهي مطارات لرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد على أن يتم حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.