اليوم.. "مصر للطيران" تسير 6 رحلات إلى 3 دول عربية لإعادة العالقين

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم، 6 رحلات جوية استثنائية إلى الرياض والإمارات والكويت، لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران ستسير غدا 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الكويت والرياض ودبي، بينما تسير شركة "إير كايرو" للطيران 3 رحلات إلى أبوظبي وتنقسم العودة إلى مطاري سفنكس الدولي، ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن الأفواج السياحية من العودة بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.