سهر الصايغ توضح حقيقة اشتراط عقد يوسف الشريف عدم لمس النساء في "النهاية"

نفت الفنانة سهر الصايغ ما تردد بشأن تصريحاتها الأخيرة فيما يخص اشتراط عقد الفنان يوسف الشريف على عدم لمس أي سيدة خلال تصوير مسلسل "النهاية".

وأكدت لـ"الوطن"، أن هناك عددا من الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصيتها على السوشيال ميديا، خاصة أنها لا تملك حسابا رسميا على موقع التدوينات الصغيرة " تويتر"، ولا صحة فيما نشر على لسانها.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.