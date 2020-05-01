محمد عادل يفرق بين سهر الصايغ وهيثم شاكر في الحلقة 8 من "حب عمري"

شك وغيره، سيطرا على أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حب عمري، حيث تقع سهر الصايغ في حيرة ما بين حبها لهيثم شاكر ونفوذ وسلطة محمد عادل.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل حب عمري

دخل الشك في قلب عيسى "هيثم شاكر"، من جهة سارة "سهر الصايغ"، بعدما رفضت قبول وظيفة العلاقات العامة بشركة الشواربي دون أي مبررات، وشعر بأنها تخفي عنه سر، ولم تصارحه هي بحقيقة ما يحدث معها هي وياسر "محمد عادل".

ويعقد "عيسى" جلسة صلح بين "ياسر" ومنافسه "نعيم"، والذي لعب دوره أحمد كرارة، من أجل إنهاء الخلاف الذي تسبب في إصابة "ياسر" برصاصة في كتفه وحرق مخازن نعيم، ويحصل "عيسى" على مكافأة 10 آلاف جنيه بمناسبة الصلح من "ياسر".

وفور علم "رانيا"، منة فضالي، بما حدث مع شقيقها "ياسر"، ذهبت لـ"عيسى" وشكرته على ما فعل وإنهاءه صراع دام لسنوات، ليعطييها "عيسى" شيك المكافأة ليسدد مبلغ السلفة الذي أعطته لها "رانيا" من قبل من أجل أن يسدد لـ"مها"، أماني كمال، نقودها وتتركه ليعمل بشركة الشواربي.

فيما يزرع "ياسر" الشك في قلب "سارة" من جهة إخلاص "عيسى" لها بعدما يخبرها بأنه في بورسعيد مع "رانيا" بفندق واحد، دون أن يخبرها أنه من أمره بذلك، ويخبرها بأنه يحبها ولن يخبر "عيسى" بشيء مقابل قبولها العمل بشركته، وأنه سيساعدها للزواج من "عيسى" دون أن يخبرها بحقيقة نيته.

قصة وأبطال مسلسل "حب عمري"

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، ومنة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" يوميا في الساعة الخامسة مساء.