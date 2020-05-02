هيثم شاكر يواجه سهر الصايغ بعلاقتها بمحمد عادل في الحلقة 9 من حب عمري

أصبحت الغيرة والخيانة المشاعر التي سيطرت على الحلقة التاسعة من مسلسل "حب عمري"، إذ تبتعتد سهر الصايغ "سارة" أكثر وأكثر عن هيثم شاكر "عيسى"، ويغريها سحر نفوذ وأموال محمد عادل "ياسر"، والذي يوقع بينها وبين خطيبها.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل "حب عمري"

بدأت أحداث الحلقة التاسعة، بصدام بين تامر فرج "وسيم"، وهاجر الشرنوبي "مريم"، بعدما فضلت رسالتها ونجاحها على زوجها، واضطر للمبيت في عيادته بعدما صارحها أنها غير مهتمة به وأنه في آخر قائمة اهتمامتها، ولا ترى سوى نفسها.

وتوالت الصدامات بين "عيسى وسارة"، بعما تشاجرت معه لأنه أخفى عليها كون وجود منة فضالي "رانيا"، في المأمورية معه، وأخبرها أن تسأل "ياسر"، فهو من أرسلها إلى هناك وعينها في شركته وأعطاها وظيفة ومظهر جديد.

ويشتري "ياسر" لـ"سارة" فساتين بعد الـ"نيولوك"، ويوقع بينها وبين "عيسى"، ويخبرها بأنه مشغول مع أماني كمال "مها الغزالي"، التي ذهب إليها من أجل مناقشة ملاحظات ميزانية المناقصة، ليزداد كرهها لـ"عيسى"، ويجعلها تتركه ويفوز بها.

ويحاول أحمد كراراة "نعيم"، استمالة "عيسى"، إليه، وأن يخبره بكل ما يحدث مع "ياسر"، وسيعطيه مليون جنيه مقابل أن يخبره بتفاصيل التوكيل الجديد الذي يسعى إليه، وأن يعتبر ذلك أول تعاون بينهما، ويكتشف "ياسر"، ما فعله "عيسى"، بعدما اشترى سكرتير "نعيم".

مسلسل "حب عمري"

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

مواعيد عرض مسلسل "حب عمري"

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" يوميا في الساعة الخامسة مساء.