فيديو.. "الوزراء": عقوبة عدم ارتداء الكمامة 300 جنيه للمرة الواحدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحل الآن الذي أمامنا لمواجهة فيروس كورونا هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة في الحياة الطبيعية، مثلما يتم تطبيقها الآن في المصانع، مشددا على أن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة ومن لا يرتدي الكمامة توقع عليه العقوبات المالية الفورية، وهناك قانون معروض على مجلس النواب يتضمن هذه العقوبات على من لا يرتدي الكمامة، وقد يشمل القانون حبس ولكن المؤكد العقوبة المالية بخصوص هذا الشأن وهي معروضة على مجلس النواب 300 جنيه كل مرة ووارد زيادتها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الحكومة اتجهت الآن للكمامات التي تٌصنع من القماش ومصانع الملابس متوقفة عن الإنتاج الطبيعي لها وتم تحويل خطوط الإنتاج للكمامة القماش بمواصفات موضوعة من وزارة الصحة خاصة بالسمك والأصابع، والمصانع التي وافقت على المواصفات بدأت في الإنتاج، سعرها لن يتجاوز 5 جنيهات للكمامة الواحدة، ويمكن استخدامها لمدة شهر ويتم غسلها وتعقيمها ولبسها مرة أخرى.

وتابع سعد أن منظمة الصحة العالمية قالت إن الكمامة القماش السميكة تفي بالغرض وتقوم بنفس دور الكمامات الطبية وتحمي بنسب كبيرة جدا تصل لـ70% حماية من العدوى، وسعرها مناسب والأفضل شراء كمامتين والتبديل بينهما وستكون متواجدة بوفرة شديدة لأن تصنيعها سهل وفي المتناول.