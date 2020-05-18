"الأطباء" تطالب أعضاءها المصابين بكورونا بتسجيل بياناتهم إلكترونيا

طالبت نقابة الأطباء أعضاءها المصابين بفيروس كورونا، بتسجيل بياناتهم عبر رقمين أحدهما للاتصال وآخر خصصته على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب".

وقالت النقابة في بيانها: "إنه نظراً للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء من إصابات بفيروس كورونا المستجد يرجي من الأطباء المصابين بالفيروس تسجيل بياناتهم وذلك لمتابعة المصابين وتقديم الدعم المالي لهم هذا".

وأكدت نقابة الأطباء أن هذا هو مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين، للتواصل يرجي الاتصال على:01008447501، واتساب لجنة الشكاوى 01095111247.

وأكدت النقابة أنه يمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي https://forms.gle/KGKh9ZTL7jQxwEX39.

وكانت قد طالبت نقابة الأطباء رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقى اعضاء الفريق الطبى وذلك بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل وبالتالى تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

وأكدت النقابة: توجد مشكلة حقيقية ظهرت فى الأيام الأخيرة تكمن فى تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت: "كما وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، ما يترتب عليه أحيانا تأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية).

وطالبت بالآتي:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، حيث أنه من المعلوم أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هى التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.