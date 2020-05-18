مجلس الوزراء: إجراءات تأمين لجان الثانوية ستكلف الدولة ملايين الجنيهات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا منذ ظهور فيروس كورونا، ولن تغامر بنصف% من أجل سلامة الطلاب، منوها أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لصالح الطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: " أؤكد أن أي اجتماع للجنة الأزمات لم يخلو من مناقشة هذا الموضوع، ورئيس الوزراء كان يضع الامتحانات بندًا أساسيًا في اجتماعاته، وهو يدل على أهمية مستقبل الطللاب".

وتابع أن الإجراءات الاحترازية ستكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات، والهدف الأساسي هو ضمان سلامة الطلاب، مشددًا على أن الحكومة ستجعل لجان الامتحانات آمنة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها.