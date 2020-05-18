الحكومة تكشف موعد آخر قطار قبل تطبيق إجراءات الحظر في العيد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات رئيس الوزراء بشأن الحظر ستطبق من أول أيام عيد الفطر المبارك، وإجازة الحكومة ستكون لمدة 5 أيام.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: " سيجرى إغلاق المحال التجارية ولا أعني محال بيع الأغذية والجزارة والأسماك والمواد الغذائية، والصيدليات، ولكن أعني محال الملابس والأحذية والحرفية وصالونات الحلاقة".

وتابع، أن المواصلات العامة ستعطل مثل المترو والقطارات بين المحافظات والأتوبيسات، وآخر قطار يستطيع المواطن استقلاله سيكون يوم السبت، ويعاود مجددا في السبت الذي يليه.