الحكومة: لن نتعجل في إعادة الموظفات بالجهاز الإداري للدولة للعمل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيجرى التعايش مع كورونا، والعودة التدريجية للعمل وفق اشتراطات معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: " وبالنسبة للموظفات في ظروف خاصة مثل رعاية الأطفال لن يكون هناك تسرع في الحكومة لعودتهن، آخر حاجة، نفكر في عودتها، وسلامتهم أهم من أي شيء".

وتابع: "قرار منع الشواطئ العامة يخص كل الشواطئ حتى شواطئ القرى السياحية والاستثناء الوحيد هو الفنادق التي وفقت أوضاعها والتزمت بالإجراءات المشروطة، حيث ستعود بنسبة 25% وإجراءات احترازية محددة لنزولهم إلى الشواطئ، ولجان رقابية ستراقب هذا الأمر".