صور.. الشرطة تفض حفل إفطار جماعي لـ25 نائبا برلمانيا بوسط البلد

قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة اسوان لـ"الوطن" إن مائدة الإفطار التي أقامها للنواب والتي اثارت الجدل كانت أمام منزله بمنطقة وسط البلد وفي مكان مفتوح ومتسع وذلك بسبب تأخر الجلسة العامة للمجلس اليوم والتي انتهت من مناقشة قانون البنك المركزي في وقت متأخر وكان القانون يتجاوز 240 مادة .

واضاف محمد سليم صاحب الدعوة أن مائدة الافطار التي ضمت نواب اسوان والصعيد ل"الوطن " ان النواب الذين حضروا حو ٢٥ نائبا والمكان كان يتسع لأكثر من ٣٠٠ شخص وكان النواب الذين حضروا معظمهم نواب المحافظات البعيدة نظرا لعدم لحاقهم بموعد الإفطار في بيوتهم. واكد سليم ان الحضور التزموا بالإجراءات الاحترازية والصحية وتباعد المسافات ولكن بمجرد حضور الشرطة تم فض الافطار والاستجابة من كل النواب الذين انصرفوا واحترموا مطالب الشرطة مؤكدا انه ليس تجمع ولكن انقاذ للموقف بدلا ان يفطر النواب الذين لم يلحقو بوقتهم في الشارع حضر الافطار نواب اسوان والاقصر بينهم الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة واقيم الافطار بممر بوسط البلد امام مسكن النائب محمد مصطفى سليم نائب كونبو باسوان