الحكومة: عودة الدوري أقرب من إلغائه.. وسعر الكمامة سيكون 5 جنيهات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مناقشات المجلس تنطلق من حقيقة علمية وهي أن كورونا موجود وسيظل معنا عدة أشهر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر: "لا يجب أن نسمح لكورونا بتعطيل الاقتصاد وحياتنا، يجب التعايش في ظلها".

وتابع، أن المساجد والأندية الرياضية والكنائس والمسارح ستعود إلى طبيعتها ولكن وفق ضوابط احترازية، موضحا أن 15 يونيو بداية الإعلان عن المرحلة الأولى للرجوع، على غرار ما حدث مع الفنادق، وهو ما يفتح الباب أمام عودة الدوري: "نحن الآن أقرب إلى عودة الدوري منه إلى إلغائه".

وحول ارتداء الكمامات، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "منقدرش نلزم الشعب بارتداء الكمامة حتى نوفرها لهم، بأسعار في متناول أبسط الطبقات، ومصانع الملابس الجاهزة متوقفة عن الإنتاج واقترحنا عليها تحويل خطوط إنتاج لهذه الكمامات، وستباع بسعر 5 جنيهات".

وأردف: "الكمامة القماش قادرة على حماية الشخص في الأماكن المغلقة، وألزمنا المصانع بإنتاج هذه الكمامة لمدة شهر، وهو مبلغ يسير، ربما يكون هناك خيار الدفع الفوري".