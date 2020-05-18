فيديو.. "الوزراء" يكشف عن الشواطئ المسموح بها أيام عيد الفطر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن هناك نوعا واحدا من الشواطئ مسموحة الفترة الحالية وهي شواطئ تابعة لفنادق قامت بتوفيق أوضاعها وفق لشروط وقرارات رئيس الوزراء حينما سمح بعودة السياحة الداخلية تدريجيا خلال فترة عيد الفطر بإجراءات احترازية مشددة من ضمنها عمل الفندق بـ25% من طاقته وتطبيق اشتراطات معينة لنزول الشواطئ، وهذا النوع من الشواطئ فقط هي المسموح لها بالعمل.

"مفيش شاطئ عام سيطبق إجراءات احترازية والفنادق المسموح لها هي التي قننت أوضاعها بناء على أسس علمية وطبقت الإجراءات الاحترازية ولا يوجد شاطئ عام يطبق الإجراءات المشددة التي ستطبقها الشواطئ الخاصة وغرف السياحة هي من ستراقب عليها".

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن جميع الشواطئ العامة مغلقة، وشواطئ القرى السياحية أيضا مغلقة، شارحا أن حمامات السباحة من ضمن الممنوعات والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية، وهناك إجراءات احترازية يتم تطبيقها في الفنادق، ولكن بالنسبة للقرى السياحية مثله مثل الشواطئ ممنوعة.