سلمى الشماع: يجب إلغاء "الواسطة" في الشاشات المصرية لأنها هدامة

قالت الإعلامية سلمي الشماع، إنها عملت لفترة في قناة أون تي في وكانت تجربة مفيدة، وراديو نجوم إف أم، وعملت في الصحافة والراديو والتليفزيون، لكن الأقرب لقلبها الراديو، لافتة إلى أن تجربة القنوات الخاصة بدأت بالمحور ودريم وغيرهم، ولكن يجب أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب لينتج أشياء مشرفة، وأتصور أن عدم وجود رقابة وتوجيه ورعاية مستمرة، لأن من يظهر على الشاشة إذا كان بواسطة فهذه مشكلة.

وأضافت الشماع، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب أن نلغي الواسطة وفي الشاشات المصرية الآن يوجد ظاهرة تسمى الواسطة وهي تهدم كل شيء، ولكي يتقدم الإعلام يجب أن يتواجد شخص متخصص فيه ويقدر على إمكانية الاختيار الصحيح ويلتزم بالمعايير الموجودة في كل العالم.

وتابعت، أنه "في الخارج مش إني آجي البلاتوه وأقرأ النشرة بل بالمساهمة فيها، وأن في راديو مونتيكالو كانوا يجوا الساعة الواحدة صباحا ويشتغلوا على الأخبار ويطلع بيها واللي بيعمل الخبر بيكتبه ويختاره ويتحمل مسؤوليته هو من يطلع به على الراديو وليس قارئ نشرة لأن هناك فرقا بين قارئ النشرة، وكاتب وقارئ فيحس بالخبر".

واستكملت، أن الراديو يعني أنه مثلما أقدم ترفيهه من الممكن أن يكون مبتذلا وممكن أن يكون جيدا، وأن صلاح جاهين كان يقدم عظمة بسيطة وسهل ممتنع، وأن قناة النيل للمنوعات كان هو الملهم فيها وكان يتحدث في كل شيء وعمل تاريخ مصر في أغنية "صورة صورة، بالأحضان، قولنا هنبني" ولو أحضرنا أغانيه سوف نخرج بتاريخ مصر وكان ليس كئيبا أو يخرج كلام ركيك".