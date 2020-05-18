لخلاف على ركنة تروسيكل.. مقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بأبنوب

لقى شخص مصرعه بينما أصيب شقيقه في مشاجرة نشبت بين عائلتين لخلاف على ركنة تروسيكل بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة دائرة المركز ووقوع مصاب ومتوفى.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وتمت السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين عائلتي "الهدايدة وسيد فهمي" لخلاف على ركنة تروسيكل.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "محمود محمد عبد الراضى" 50 عاما، وإصابة شقيقه سعد محمد عبد الراضي.

تم إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى أبنوب المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.