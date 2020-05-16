لخلافات قديمة.. إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب شخصان بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين عائلتين لتجدد خلافات قديمة بينهما.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلجة النارية بين عائلتين، ووقوع مصابين بقرية الغريب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وتم السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النيران

وتبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتي "آل جايد" و"آل النصاصرة" لتجدد خلافات قديمة بينهما، ما أسفر عن إصابة كل من سلامة خلف أحمد سليم، ونُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وصلاح خلف أحمد سليم، ونُقل إلى مستشفى ساحل سليم.

وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.