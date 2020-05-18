انتحار فتاة شنقا في ظروف غامضة بأسيوط

أقدمت فتاة على الانتحار شنقا في ظروف غامضة بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول "كرستينا.ع" 17 عاما، جثة هامدة، مقيمة بقرية العزية دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى.

وبالانتقال وسؤال أسرة المتوفاة أقروا بأنهم دخلوا عليها غرفتها وفوجئوا بها منتحرة شنقا وسبب الانتحار غير معلوم.

جرى تحرير المحضر اللازم وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وسبب الانتحار وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.