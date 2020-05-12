انتحار عاطل شنقا داخل منزله بمنطقة الهاويس في السويس

أقدم شابا على الانتحار بشنق نفسه، داخل منزله بمنطقة الهاويس بمحافظة السويس، فجر اليوم الثلاثاء، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وكان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بورود بلاغ من أهالي المنتحر، بالعثور على نجلهم الذي يبلغ من العمر 39 عاما، جثة هامدة، بسبب انتحاره شنقا داخل غرفته فى منزلهم بمنطقة الهاويس، نتيجة اضطرابات نفسية كان يعاني منها، خلال الأيام الماضية.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المجنى عليه بالانتحار شنقا داخل منزله، وبسؤال أسرته، أكدوا أنه يعانى من اضطرابات نفسية، وحال دخولهم إلى المنزل، وجدوه معلقا بالحبل فى سقف الغرفة.

وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على نيابة الأربعين لمباشرة التحقيقات، والتصرف فى جثة المنتحر.