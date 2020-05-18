عاجل.. ارتفاع مصابي "وجبة الإفطار المسمومة" لـ111 شخصا في سوهاج

شهد مركز جزيرة سندويل بسوهاج إصابة 14 شخصا بتسمم غذائي بنفس الوجبات التي تم توزيعها على الأهالي بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم ليرتفع بذلك عدد المصابين بالتسمم إلى 111 شخصا. وتبين من التحريات أن أحد الأشخاص قد وزع وجبات غذائية على الأهالي في المنطقتين قبل الإفطار وتضمنت الوجبات أرز وفراخ وخضار.

وكان قد أصيب 97 شخصا بتسمم غذائي بقرية العيساوية شرق مركز اخميم، وتم نقل 54 شخصا إلى الوحدة الصحية لقرية العيساوية و43 شخصا لمستشفى سوهاج العام. وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بالمستشفيات تحسبا لاستقبال مزيد من الحالات.

من جانبه، انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى المستشفى العام والوحدة الصحية بقرية العيساوية، يرافقه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، ويجري متابعة علاج المصابين.