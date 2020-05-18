عضو "القضاء الأعلى" يكشف تفاصيل عودة العمل بالمحاكم بالطاقة الكاملة

كشف المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى عن خطة عودة المحاكم الفترة المقبلة.

وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إنه من 1 يونيو ستعود المحاكم في كل الدوائر، مشيرًا إلى أن عدد الدوائر الجنائية 94 دائرة في خمس مأموريات استئناف، لافتًا إلى أنه سيتم العمل أربعة أيام فقط يومين في بداية الأسبوع ويومين في آخر الأسبوع وأخذ راحة في المنتصف يومين وكذلك الحال في الدوائر المدنية التي يبلغ أعضاؤها ستة أعضاء أو سبعة حيث سيتناوب الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء يومي السبت والأحد، ثلاثة آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء مع كل الإجراءات الاحترازية بداية من التطهير اليومي لقاعات التدول وقاعات المحكمة بإشراف أعضاء المكتب الفني يومياً وقصر حضور الجماهير في القاعة على المحامين والمتقاضين وسيتولى تنظيم الأمر الأمن.

وأكد عبدالفتاح أن ارتداء الكمامة كشرط لدخول المتقاضين والمحامين والحجاب وكافة العاملين.

وكشف رئيس محكمة الاستناف أن فترة تعطل المحاكم نتج عنها تكدس قضايا كثيرة كاشفاً أن لديه عدد من القضايا الجنائية التي تنتظر البت فيها يبلغ عددها 10.266 ألف جناية وأن القضايا المدنية ( عام – تجاري – عمال – تعويضات ) بكافة انواعه تبلغ عدد القضايا المؤجلة 19.288 قضبة وقضايا الاسرة تبلغ 6989 قضية بالإضافة إلى طعون النقض والجنح تبلغ عددها 9 آلاف ونسعى لتحريك المياه الراكدة عبر توزيعها من خلال خصم بعض الأيام من الإجازة القضائية بواقع ثلاثة أيام.

ونفى عبدالفتاح إلغاء الإجازات القضائية للقضاة، مشيرًا إلى أن كل ما حدث هو خصم 3 أيام من الإجازة القضائية للقضاة.