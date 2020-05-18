"صحة سوهاج": إجمالي مصابي "وجبة الإفطار المسمومة" 117 شخصا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج في بيان صادر عنها، أن إجمالي عدد المصابين بحالات تسمم غذائي، بقرية العيساوية شرق بلغ 117 شخصا.

وأشار البيان إلى أن أحد الأشخاص وزع وجبات ساخنة على المواطنين قبل الإفطار بلغت 500 وجبة.

وأكد البيان أن قرية العيساوية أصيب فيها 113 شخصا تم نقل 60 منهم إلى الوحدة الصحية بالقرية ونقل 43 شخصا إلى مستشفى سوهاج العام.

وأشار البيان إلى أن قرية جزيرة شندويل أصيب فيها 15 شخصا بتسمم غذائي بنفس الوجبات وتم نقلهم الوحدة الصحية بالقرية.

وأكد البيان أن جميع الإصابات بسيطة وعدد كبير من عدمه صرح له بالخروج، عقب تلقي الإسعافات اللازمة.