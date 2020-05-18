بشهادة السيسي والمختصين..الإعلام يرفع شعار "مخبناش حاجة"في أزمة كورونا

شكّلت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اختباراً لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، والتي تسعى إلى كسب ثقة الجمهور والمحافظة عليها وسط الاهتمام العالمي بالأخبار المتعلقة بالجائحة، وكان للتليفزيون والفضائيات المصرية نصيب الأسد لدى المواطنين في تلقي المعلومات، فكان الإعلام المصري هو الوسيلة الأهم للحصول على المعلومة الموثقة والموثوقة، والمسندة إلى مصادرها الأصلية.

وحظي الإعلام المصري بإشادات عديدة من الكثير من المسؤولين في الدولة والقيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلعب الإعلام دورا مفصليا في أزمة كورونا، ويتلقف القضايا التي تهم المجتمعات ويحرص على حسن الأداء فيها ومعالجتها وفقا للمعايير المهنية إنصافا للحقيقة لذلك نجده دائما المتصدر في التصدي لمختلف الأزمات التي تواجهها المجتمعات.

السيسي يشيد بتغطية الإعلام لأزمة كورونا: "مخبناش عليكم حاجة"

"الإعلام يقوم بدور الحقيقة رائع جدًا جدًا وعظيم في أزمة فيروس كورونا المستجد، ويقوم بتسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله، لحظة بلحظة، ده موضوع يتم تغطيته بشكل جيد جدًا"، هكذا أشاد السيسي بالإعلام المصري في تغطيته لأزمة فيروس كورونا "كوفيد19"، فضلًا عن مطالبته للإعلاميين بنشر مزيد من التوعية والاشتباك مع المسألة والمزيد من نشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الفيروس.

يّهدف الرئيس السيسي من هذا الأمر لتشكيل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس، حسبما أكد خلال لقائه بعدد من سيدات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية، مارس الماضي، وقال السيسي: "مش عاوز الموضوع يأخذ مننا كلام كتير، أنا شايف التعبئة كبيرة أوي، والناس كلها منتبهة أوي، عاوزين نحول التعبئة ده والوعي ده والتخوف ده والتحسب ده إلى إجراءات مجتمعية".

وأضاف الرئيس: "إحنا مخبناش عليكم حاجة، وبنشكر كل قطاعات الدولة التي تعمل على مدار الساعة في أزمة كورونا، وكذلك الإعلام بصراحة، قام بدور عظيم جدًا جدًا في توضيح الصورة وصد الشائعات التي يتم نشرها سواء بقصد أو بدون قصد عشان ندي الصورة الحقيقية للمواطن المصري".

مدبولي: الإعلام تحمل المسؤولية بصورة كبيرة في أزمة كورونا

ومن الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر والتقدير للإعلام المصري على ما يبذله من جهود حثيثة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الإعلام تحمل المسؤولية بصورة كبيرة جدًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له، أن الإعلام عمل على زيادة مستوى وعي المواطنين وتكثيف الحملات لإحاطة المواطن المصري بأهمية الالتزام بإجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا، قائلًا :" المواطن عليه مسؤولية الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية مثلما تقوم أجهزة الدولة بدورها".

هيكل: الإعلام تحمل مسؤوليته كاملة حتى الآن في أزمة كورونا

فخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 7 مايو الجاري، تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عن أن الإعلام أحد أهم الشركاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وتحمل مسؤوليته بشكل كامل حتى الآن.

وأوضح هيكل، أن المطلوب من وسائل الإعلام الفترة المقبلة، شرح التداعيات الاقتصادية التي بدأت في الظهور بالمجتمع المصري، مضيفًا :" إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فيجب أن يوجهوا المجتمع لأخذ التدابير بأقصى درجة ممكنة لأن الوضع إذا استمر فترة أطول، سيفقد عددا كبيرا من المواطنين وظائفهم.

وطالب هيكل، وسائل الإعلام في الفترة المقبلة، بالتشديد على فكرة التوعية والتركيز على المخاطر التي قد يتعرض لها المجتمع، مناشدًا في الوقت ذاته المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تُنشر على السوشيال ميديا قائلًا :" والله ما هنخبي حاجة عليكم ،الإعلام كان على قدر المسؤولية، وتفاعل على طول مع المعلومات الموجودة".

وزير الأوقاف: لولا دور الإعلام لما نفذ الكثيرون الإجراءات الاحترازية

ومن وزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أشاد بجهود الإعلام في أزمة كورونا، وقال " التكثيف الإعلامي لنشر الوعي حاليا لما نفذ عدد كبير من المواطنين الإجراءات الاحترازية للدولة، مع وجود عناصر غير مسؤولة قامت بأفعال خاطئة وتم التعامل معها"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

محمود مسلم : الإعلام المصري مندمج جدًا مع الناس في قضية كورونا

ففي حوار للكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ببرنامج "نجوم في رمضان"، الذي يُعرض على إذاعة "الشباب والرياضة" من تقديم الإعلامية نجلاء عبد البر، أشاد بالإعلام المصري ووصفه بأنه يلعب دورًا جيدًا للغاية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

" عندنا بعض المشكلات، وهي بسيطة، ولكن الإعلام مندمج جدًا مع الناس في قضية كورونا ويقدم دورًا مهنيا محترما في الأخبار والتوعية والترفيه"، هكذا تحدث مسلم عن الإعلام المصري، موضحًا أن عام 2020 مختلف بالنسبة للإعلام وللدراما أيضا فهي أفضل مما كانت عليه العام الماضي.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أكد مُسلم، أن الإعلام المصري أدار أزمة انتشار فيروس كورونا بنجاح ولا أحد يشاهد قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، " الناس في البيوت تتابع القنوات والصحف المصرية، حيث تبادر دائمًا بالخبر والتوعية وإعلام الناس –وهذا حقهم علينا- بكل جديد، في داخل وخارج مصر، في مثل هذه الظروف".

وأضاف رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه يطلع يوميًا على يوتيوب، ماسنجر، وفيس بوك لمتابعة آخر مستجدات أزمة انتشار فيروس كورونا، ولا يجد منها أي فقرات من القنوات الإخوانية، " أي أحد الآن يرى أو يقول إن الناس انصرفت عن القنوات المصرية وتشاهد القنوات الإخوانية مغرض ويحمل نوايا غير طيبة لهذه البلد".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى القنوات المصرية في أعلى مشاهدة لها في هذه الأيام، وأثبتت أن الإعلام يقوم بدوره في إعلام الناس وتوعيتهم وإخبارهم بالتطورات واطلاعهم على أبرز التطورات العلمية وما يحدث في مصر والدول الأخرى دون إخفاء، لا على مستوى الخبر فقط، ولكن على مستوى التحليل والعمق في تحليل الأزمات المختلفة".

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "اصحى للدنيا" الذي يقدمه الإعلامي أحمد منتصر بإذاعة "راديو مصر"، أشاد مُسلم، دور الإعلام في مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، "دورنا في الإعلام بدرجة كبيرة إعلام الناس وتهيئة الناس لمثل هذه المبادرات ونشرها، وتحقيق تواصل جيد وبث الطمأنينة وقت الطمأنينة، والحذر وقت الحذر، في ظل هذه الظروف الصعبة".

واستطرد: "الحذر بيبقى أوقات وكذلك الطمأنينة ولكل منهم ظروف، والجيش موجود ومجهز لكل حاجة، وكما قال الرئيس السيسي عندنا احتياطات لحاجات كتيرة لكن السلوكيات تقدم الحذر للناس، وإن التجمعات مش مفيدة وإن أفضل حاجة إن يبقى فيه تباعد وإن الناس تخلي بالها وتلتزم".

وفي حوار له على شاشة "أون إي"، في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن هناك التزاما كبيرا من قبل الإعلاميين في تغطية أزمة كورونا والعمل على توعية المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتقديم خدمات لهم، مثل الأخبار وتحليلها وحملات توعية، فضلا عن تقديم مواد ترفيهية تناسب الفترة التي يّجلس فيها المواطنون بالمنازل التزامًا بإجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد مُسلم، أن هناك جهدا مبذولا في الإعلام الفترة الحالية خاصة في تلك الأزمة، حيث إن الإعلاميين لم ينشغلوا بالسبق الإعلامي قدر انشغالهم الشاغل بتقديم خدمة للمواطنين ومعلومات تفيدهم وحملات توعيهم، ومواد ترفيهية تُصبرهم.

"الوطنية للصحافة": الإعلام المصري تناول أزمة كورونا بشكل حرفي

قال عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ الاعلام أدى دور جيد جدا، في مواجهة أزمة كورونا، بتوعية المواطنين وشرح الأضرار الناجمة عن الفيروس وكيفية الوقاية منه، بالنظافة والابتعاد عن التجمعات، وكيفية مواجهته في البداية بشكل عملي سهل، بالتالي كان نتيجة دور الإعلام بمستوى حرفي ومهني، قلّل خطر الإصابة أو انتشار العدوى بشكل كبير.

وأوضح حسن، خلال تصريحات لـ "الوطن"، أن الإعلام له دور كبير سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب، إذ نفذ حملة توعية كبيرة جدا ضد الفيروس، فوسائل الإعلام واكبت التحرك السريع للأجهزة، ما عكس بصورة إيجابية التحرك وكشف للمواطنين الأضرار الناجمة عن الفيروس وتأثيره على الوضع في مصر، سواء الاقتصادي أو السياحي أو الطبي، فضلا عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالإعلام.

ليلى عبد المجيد: روح الإعلام عادت له من جديد في تناول أزمة كورونا

أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق، بأداء الإعلام في أزمة "فيروس كورونا"، مبينة أن ذلك بمثابة عودة الروح للإعلام من جديد، فعمل على تقدم المعلومات والأخبار للمُشاهد بشكلٍ فوري وبسيط، فضلًا عن رصد التطورات المُتعلقة بـ"كورونا" سواء داخل مصر أو خارجها، على مدار الساعة، الأمر الذي أسهم في وضع المُشاهد داخل الصورة، إذ تواصل مع المصادر المختلفة، واستضافة الخبراء والمُتخصصين والمُحللين من مختلف بلاد العالم

وأشادت "عبد المجيد"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن التنويهات وحملات التوعية التي تطلقها القنوات عبر شاشاتها على مدار اليوم، بشأن إخبار المُشاهد بطرق الوقاية، لافتة إلى تفنيد وسائل الإعلام للشائعات التي تحُقق رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والرد عليها بشكلٍ علمي وسريع، من خلال التواصل مع المصادر، فضلًا عن متابعته لمدى تنفيذ المواطنين لغلق أماكن التجمعات في المحافظات، عبر شبكة المراسلين.

وأكدت أن الإعلام نجح في استرداد جمهوره الذي افتقده في بعض الأوقات، فضلًا عن استرداد مصداقيته وثقة الناس فيه، وإحساس المُشاهد بأن الإعلام جزءًا هامًا من حياته وليس مُقتصرًا على كونه مجرد وسيلة للتسلية فقط، معربة عن تمنيها باستمرارية الإعلام على هذا النهج، والتجاوب مع جميع المتغيرات، إذ صار له رؤية واضحة، وفهم احتياجات الجمهور، والرد على كل تساؤلات المُشاهد، فضلًا عن الشرح والتوضيح والتوعية.

أيه جمال الدين: الإعلام المصري صار يشهد حالة اتزان كبيرة ولا غنى عنه

ومن المجال ذاته، أشادت الإعلامية آية جمال الدين، مذيعة قناة "دي إم سي"، بالتناول الإعلامي لمختلف القنوات المصرية في الفترة الأخيرة، موضحة أنه صار يشهد اتزانًا بشكلٍ كبير، مبينة أنَّ هناك حالة حرص شديدة بالقيام بالدور التوعوي وتقديم الأخبار من مصادرها الرسمية ومواجهة وتفنيد الشائعات التي تنتشر طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "آية"، لـ"الوطن"، أنَّ المنظومة الإعلامية واحدة ضمن المؤسسات التي تقف دائمًا في الصفوف الأولى وقت الأزمات، إذ أن الإعلام له دورًا ضروريًا لا غنى عنه: "إذ تخلى الإعلاميون عن منصاتهم الإعلامية، لتركنا الفرصة للشائعات لتنال من المصريين وربما تؤثر عليهم بشكلٍ كبير".

حسام حداد: الإعلام المصري التزم بالمعايير المهنية في أزمة كورونا

من "دي إم سي" لـ "الحياة"، قال الإعلامي حسام حداد، مُقدم برنامج "الحياة اليوم"، أن الإعلام المصري حرص على نقل الرسائل الحقيقية للجمهور، والتزم بالمعايير المهنية، مؤكدًا أنه كان مُهتمًا بطمأنة الناس قبل دخول الفيروس لمصر، ويعمل على الشرح والتفسير وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ثم انتقل إلى مرحلة إخبار الجمهور بكيفية التعامل مع الفيروس بعد دخوله مصر.

وأوضح "حداد"، أن الإعلام تعامل مع الشائعات بالنفي الفوري، من خلال التواصل مع المصادر الرسمية وتقديم أصل الموضوع للمُشاهد بشأن الفهم والاستيعاب، لافتًا إلى أن كل هذه المعايير كانت سببًا رئيسيًا في إشادة الرئيس بالأداء الإعلامي مؤخرًا، مؤكدًا أنه من الضروري في ظل الوقت الراهن أن يستشعر كل فرد حجم المسئولية تجاه نفسه وأسرته ووطنه.

وأضاف أن المُشاهد استشعر بأن هناك دولة حقيقية وتتعامل مع الأزمة بشكلٍ احترافي"، مشيدًا بقرار "المتحدة للخدمات الإعلامية" بتخصيص قناة "الحياة مسلسلات" لتكون خاصة بالأفلام والمسرحيات على مدار الساعة، لتكون وسيلة تسلية للمُشاهد، وهو يلتزم الجلوس في منزله، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، إذ أن ذلك بمثابة ترجمة فعلية لحملة "خليك في البيت".

تامر الخشاب: الإعلام المصري في حالة يقظة وانتباه في أزمة كورونا

فيما قال المخرج تامر الخشاب، مقدم برنامج "كمين" على شاشة "الحياة"، إن الإعلام المصري في حالة يقظة وانتباه، لاسيما فى الفترة الأخيرة، والتعامل مع ملف أزمة كورونا، فرأى أن الإعلام يعمل بشكلٍ علمي مع الوضع دون أي مبالغات أو إنكار سلبيات، لذلك استعاد ثقة المُشاهد مُجدداً، وباتت هناك حالة من المصداقية والشفافية

وأوضح "الخشاب"، في تصريح لـ "الوطن"، أن الإعلام يعتمد على الموضوعية في التناول، ويعتمد على لغة الأرقام، وأن الجمهور بات يُدرك كذب وادعاءات القنوات.