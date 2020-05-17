الوفد: مشروعات البنية التحتية في عهد السيسي غير مسبوقة

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات بنية تحتية في وقت وجيز، ولم تشهدها في تاريخها في جميع المجالات ومختلف المحافظات.

وقال "الجندي"، في بيان، إن مشروعات البنية التحتية هي أساس أي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها من مجالات التنمية الأخرى، وما حدث من كم هائل من مشروعات بنية تحتية يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وبعد نظره للمستقبل القريب والبعيد، ويؤكد إصراره على بناء دولة عصرية حديثة.

وتابع "الجندي" أن اهتمام الرئيس بمشروعات البنية التحتية لم يقتصر فقط على إنشاء مشروعات جديدة، ولكن أيضًا ركز على إعادة تأهيل وتطوير المشروعات القائمة بالفعل لتتمكن من استيعاب المخططات التنموية الجديدة، ومنها مشروعات تنمية سيناء والتي تكلفت نحو 600 مليار جنيه حتى الآن، بعد عقود طويلة من الإهمال.

وأشار إلى أن الرئيس وجه الاهتمام أيضًًا بتنمية الصعيد من خلال مشروعات تنموية مجتمعية صناعية متكاملة، وتم البدء في محافظتي قنا وسوهاج، وسيجري العمل على تعميم هذه التجربة على باقي محافظات الصعيد.

وذكر مساعد رئيس الحزب، أنه يحسب للقيادة السياسية استمرار تلك المشروعات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا.

وأكد الجندي أن شبكة الطرق وإنشاء المحاور الجديدة والكباري، وعلى رأسها الطريق الدائري الإقليمي بمختلف تفرعاته، وإعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية وإنشاء كوبري "تحيا مصر المعلق" وأنفاق قناة السويس وطريق شرم الشيخ الجديد وغيرها من عشرات المشروعات، قد رفعت من مؤشر جودة الطرق في مصر، وساهمت بشكل كبير في توفير الوقت والجهد والتسهيل على المستثمرين في العمل.