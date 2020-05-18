عمرو محمود ياسين: ياسمين عبدالعزيز أبهرتني في "ونحب تاني ليه؟"

قال الفنان عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "ونحب تاني ليه؟"، إنه فوجئ بأداء الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث المسلسل، حيث أثبت هذا العام أنها تتمتع بموهبة كبيرة جدًا، فظهرت بشخصية مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، ورغبت في تغيير أدوارها، وأن تكشف للجمهور مساحة جديدة من أدائها الفني في أدوار مختلفة بعيدًا عن تلك المعتادة لها.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن ياسمين عبدالعزيز أبدت رغبتها في أداء مشاهد رومانسية، فقلت لها "هنفشل فشل ذريع، لأنها كانت بتقرأ المشاهد بشكل كوميدي"، وكان ردها عليه "متخفش هتنبهر في الآخر"، مضيفًا: "ده حصل في الآخر وانبهرت وتقمصت دور غالية بشكل جيد".

وحول وجود إفيهات في بعض المشاهد قال "90% من الإفيهات أنا اللي كاتبها، حتى الري أكاشنات ببقي كاتبها في الإسكريبت، لكني باسمح في المشاهد الكوميدية ببعض المساحة إننا نساعد بعض على أرضية معينة متفق عليها، خاصة إنني صارم في قصة الإسكريبت، وكل اللي إشتغل معايا عارف ده، ودي مش ديكتاتورية لكن ده هوا الصح".